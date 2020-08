Napoli, ufficiale: prorogato il termine per il rimborso degli abbonamenti (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCon un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la società SSC Napoli ha voluto ricordare a tutti gli abbonati che il termine ultimo per richiedere l’emissione dei voucher per il rimborso degli abbonamenti, originariamente previsto per il 31 luglio 2020, è stato prorogato. Ecco quanto si legge nella nota. “La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019 20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che i) il termine per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e ii) il ... Leggi su anteprima24

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : Tutti i dettagli, le cifre e le contropartite dell'affare che ha portato #Osimhen al #Napoli ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - 100x100Napoli : I convocati di #SimoneInzaghi. #NapoliLazio #NAPLAZ - Dario81415894 : RT @masolinismo: Presentazione ufficiale di Osimhen al Napoli -