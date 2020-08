Napoli – Pestato carabiniere mentre tentava di sedare una lite (Di sabato 1 agosto 2020) Il militare, che era fuori servizio, è stato soccorso dai tanti testimoni presenti alla scena, mentre gli aggressori sono fuggiti. Un carabiniere fuori servizio è stato Pestato selvaggiamente da un gruppo di persone dopo essere intervenuto per sedare una lite. E’ accaduto intorno alla mezzanotte nel centro di Castellammare di Stabia (Napoli). Il militare è stato aggredito e picchiato con caschi e … Leggi su periodicodaily

