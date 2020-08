Napoli – Lazio – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli – Lazio sono pronte a dare vita ad una partita spettacolare per chiudere il loro campionato, che è stato per le due compagini totalmente diverso. Adesso c’è solo la voglia di concludere in bellezza. Napoli – Lazio: Ultime dai campi Qui Napoli – Gattuso potrebbe fare le prove generali in vista di Barcellona: previsti i rientri di Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Callejon è in vantaggio su Politano nel tridente. In difesa Manolas è recuperato e potrebbe partire titolare. Qui Lazio – Nella Lazio sicuramente ci sarà Immobile a caccia del record di marcature in Serie A che appartiene a Higuain, dopo aver ... Leggi su giornal

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - johnrocknrolla : Napoli v Lazio tonight ???? - FBPredictions : ? #Napoli vs #Lazio ???? #SerieA ??? Stadio San Paolo ?? Preview: -