Napoli-Lazio, le probabili formazioni del match (Di sabato 1 agosto 2020) Al San Paolo, Napoli-Lazio si affrontano nel match valido per l’ultima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Napoli-Lazio si affrontano allo stadio San Paolo per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. È la partita di Ciro Immobile: l’attaccante di Torre Annunziata arriva nella sua Napoli per cercare di battere il record di 36 gol di Gonzalo Higuain (conquistato nel 2016 proprio con la maglia partenopea) e fare doppietta tra classifica marcatori e Scarpa d’Oro (già superato Lewandowski). L’obiettivo dista un gol e gli ultimi 90′ saranno decisivi per lui. Per il resto, due squadre che non hanno più altro da chiedere al campionato: il ... Leggi su zon

