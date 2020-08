Napoli-Lazio 3-1: Immobile come Higuain, Insigne decide e si fa male (Di sabato 1 agosto 2020) Al San Paolo, Napoli-Lazio termina 3-1: decide un rigore di Insigne (che poi si fa male). Immobile fa 36 ed eguaglia Gonzalo Higuain Il rigore decisivo e poi il dolore: Lorenzo Insigne decide la sfida tra Napoli-Lazio, ultima partita della stagione per le due squadre, nel bene e nel male. Il capitano dei partenopei (oggi ha lasciato la fascia a Callejon, alla sua ultima in Italia) ha segnato il gol del 2-1 al 54′ su calcio di rigore ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca a 10′ dalla fine per un infortunio. Da una prima analisi, si dovrebbe trattare di un problema muscolare ed entra in dubbio per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma ... Leggi su zon

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Gazzetta_it : La Lazio ne becca 3 a Napoli e chiude quarta. Ma sorride #Immobile: 36 reti come #Higuain! #NapoliLazio 3-1 - Vive_el_Betis : RT @Napoli_Goleador: ? 9’ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FABIAN RUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZ! Napoli 1??0 Lazio #Fo… - Barca__iniesta8 : RT @napolista: Il #Napoli comunica che #Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra La società ha chiarito il moti… -