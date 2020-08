Napoli-Lazio (1 agosto ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, in campo Manolas, Correa accanto a Immobile (Di sabato 1 agosto 2020) Il Napoli chiuderà il campionato al settimo posto e Gattuso prima del Barcellona avrà un’altra occasione per testare i progressi della sua squadra contro una delle prime quattro della classifica. Il risultato della gara dell’Inter e la sconfitta 2-0 a San Siro non hanno lasciato particolarmente soddisfatto il tecnico che dalla ripresa solo due volte … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio ?? Sabato 01/08/2020 ?? ore 20:45 ?? - TuttoMercatoWeb : Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Milk in panchina, Mertens dal 1'. Immobile in campo - KrumpetMauricio : RT @NapoliAndNaples: Maradona, 1985. It’s Napoli vs Lazio day. ???? #ForzaNapoliSempre -