Napoli, il rinnovo di Gennaro Gattuso tarda ad arrivare: non c’è l’intesa economica (Di sabato 1 agosto 2020) Nel corso di “Sky Calcio Show L’Originale” Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul rinnovo di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli. Sembra che il prolungamento del contratto non sia più così automatico. “La frase di Aurelio De Laurentiis su Gattuso sulla mancanza di volontà di trattenerlo se Rino non si sente soddisfatto di qualcosa? E’ stata pronunciata perché non c’è ancora l’intesa economica per il rinnovo di contratto del mister calabrese”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

news24_napoli : Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic: possibile annuncio stasera - news24_napoli : Milan, rinnovo Ibrahimovic: spunta la clausola Champions, i dettagli - news24_napoli : Calciomercato Milan – Kessie, si lavora al rinnovo: le novità - news24_napoli : Retroscena Milan: boato per il rinnovo di Pioli - paolo_raff : RT @napolista: Sky: manca l’accordo economico per il rinnovo di #Gattuso Gianluca Di Marzio ha spiegato le parole di #DeLaurentiis su Gatt… -