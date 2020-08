Napoli, carabiniere fuori servizio interviene per sedare una lite: picchiato con sedie e caschi – Il video (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere è stato picchiato con sedie e caschi per essere intervenuto, mentre era fuori servizio, per sedare una lite a Castellammare di Stabia (Napoli). L’uomo, che riportato una grave ferita alla testa e ha perso conoscenza, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Leonardo: ha una commozione cerebrale ed ecchimosi su tutto il corpo. Le sue condizioni sono stabili, la prognosi è di 25 giorni e dovrà rimanere in osservazione per le prossime 48 ore. Gli aggressori – secondo le prime indagini un gruppo di sei, sette ventenni – sono fuggiti, mentre il militare – un 36enne di origine siciliana – è stato soccorso dai testimoni che hanno assistito alla ... Leggi su open.online

