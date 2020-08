Napoli, Carabiniere fuori servizio interviene per sedare lite e viene pestato (Di sabato 1 agosto 2020) Un Carabiniere fuori servizio ha cercato di intervenire per sedare una rissa scoppiata “per futili motivi” ed è stato aggredito con colpi di sedie e caschi . E’ accaduto intorno alla mezzanotte a Catellammare di Stabia (Napoli). L’uomo, picchiato alla testa, ha perso conoscenza e ha avuto un’emorragia, ma al momento – viene riferito dai militari che sono intervenuti – “non è in pericolo di vita”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

