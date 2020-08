Napoli, carabiniere cerca di sedare una lite e viene pestato (Di sabato 1 agosto 2020) Un carabiniere fuori servizio, intervenuto per sedare una rissa a Castellammare di Stabia, è stato investito con un motorino e quindi pestato in modo selvaggio dal branco. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Brutta storia quella che arriva nelle ultime ore dalla provincia di Napoli.Tutto è accaduto dopo la mezzanotte nella zona di Piazza Principe Umberto. Il carabiniere, aggredito con caschi e tavolini, è stato colpito anche alla testa, riportando profonde ferite e una seria emorragia. Il militare ha perso conoscenza. Soccorso, è stato portato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare.Il comandante del gruppo di Torre Annunziata, colonnello Francesco Novi, ricostruisce così al Mattino di ... Leggi su blogo

