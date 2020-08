Napoli: Carabiniere Cerca di Placare una Rissa, Pestato dal Gruppo (Di sabato 1 agosto 2020) Accade a Castellammare di Stabia, il Carabiniere fuori servizio ha subito un pestaggio da parte di più persone e picchiato con caschi e sedie. Era intervenuto per sedare una Rissa ed è finito in ospedale per un pestaggio. L’episodio si è verificato ieri sera attorno a Piazza Umberto, nel centro di Castellammare di Stabia, nel napoletano. Stando a quanto è emerso dalle prime indagini, l’uomo si trovava in borghese per strada quando ha notato una feroce Rissa tra giovani. Avvicinandosi con l’intenzione di sedarla è stato invece attaccato violentemente da buona parte di loro, che hanno cominciato a pestarlo in Gruppo utilizzando caschi da moto e sedie, finendo per colpirlo anche in testa. A quel punto l’uomo ha perso i sensi, e circa mezz’ora ... Leggi su youreduaction

