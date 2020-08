Musumeci striglia i dirigenti generali: "Controllate i lobbisti" e blocca il bonus (Di sabato 1 agosto 2020) Palermo, 1 ago. (Adnkronos) - Durissimo faccia a faccia tra il governatore siciliano Nello Musumeci e i 30 dirigenti generali della Regione. Un confronto durato quattro oltre ore e in cui il Presidente della Regione siciliana, come apprende l'Adnkronos, ha strigliato, senza fare sconti a nessuno, i capi dei dipartimenti, alla presenza del solo segretario generale Maria Mattarella. Mentre non c'era nessun assessore. Musumeci oltre a indicare la rotta per il futuro dell'amministrazione, ha anche annunciato lo stop alle premialità per i dirigenti, rimandando al mittente la relazione dell'organismo indipendente di valutazione. Una relazione che avrebbe permesso una indennità di risultato pari al 30 per cento del trattamento accessorio per i dirigenti, in altre ... Leggi su iltempo

Sicilia: Musumeci striglia i dirigenti generali, 'controllate i lobbisti' e blocca il bonus (2)

(Adnkronos) - Secondo Musumeci il "clima deve cambiare". "Abbiamo aspettato per oltre due anni che le cose cambiassero ma non è accaduto niente", ha detto ai dirigenti durante il faccia a faccia alla ...

