Movida violenta nel Napoletano, carabiniere pestato: è grave (Di sabato 1 agosto 2020) Rissa nel Napoletano, un carabiniere interviene per sedare una lite nella Movida: pestato con caschi e sedie, è grave. Un carabiniere ligio al dovere: fuori servizio, in mezzo a decine di giovani che affollavano la piazza, ha cercato di sedare una rissa scoppiata inizialmente tra due uomini. Quando si è identificato, lo hanno pestato a sangue con sedie e caschi: ora il militare è grave in ospedale. E’ successo nella notte in pieno centro, nei pressi di piazza Principe Umberto a Castellammare di Stabia. Un luogo che è ormai diventato simbolo della Movida incontrollata stabiese e dei continui soprusi. Due uomini, per ... Leggi su chenews

