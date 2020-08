Movida violenta a Castellammare: carabiniere tenta di sedare lite, picchiato (Di sabato 1 agosto 2020) carabiniere libero da servizio interviene per sedare una lite, ma viene pestato a colpi di casco e sedie. Torna la Movida violenta in villa comunale, a Castellammare di Stabia. L'episodio... Leggi su ilmattino

Il traffico è rimasto paralizzato e ne sono conseguite difficoltà anche per far arrivare l'ambulanza sul luogo dei soccorsi. Un carabiniere è stato ferito alla testa mentre cercava di dividere due per ...L’amministrazione comunale ha notificato a quattro locali del centro altrettante ordinanze, finalizzate ad impegnare i gestori a prevedere per le serate tra il giovedì e la domenica un servizio d’ordi ...