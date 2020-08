Movida violenta a Castellammare, carabiniere cerca di sedare una rissa e rimane ferito gravemente (Di sabato 1 agosto 2020) La scorsa notte un carabiniere fuori servizio si è trovato a passare davanti a due ragazzi che stavano litigando furiosamente in piazza Umberto, vicino alla Cassa Armonica, a Castellammare. Il militare – che passava di lì con la moglie e alcuni familiari – è intervenuto per sedare la rissa che stava degenerando. A causare lo scontro è stato un incidente in scooter tra i due. Mentre stava tentando di porre fine allo scontro l’appuntato è stato aggredito improvvisamente da alcuni giovani coinvolti nella rissa. LEGGI ANCHE >>> Il professor Barbero dice che l’Italia è piena di fascisti in fondo al cuore Investito con lo scooter e colpito con oggetti Il carabiniere è stato prima investito con lo ... Leggi su giornalettismo

