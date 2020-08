Morto Tataw: il capitano del Camerun a Italia ’90 (Di sabato 1 agosto 2020) Il Camerun di Italia ’90 perde uno dei suoi più grandi protagonisti. È Morto Stephen Tataw, capitano di quella nazionale che raggiunse i quarti di finale. Il Camerun di Italia ’90 fu una delle squadre più iconiche e romantiche dell’inizio del decennio. Una selezione di “leoni” che al campionato mondiale giocato in casa nostra fu protagonista di una cavalcata che valse i quarti di finale, cavalcata fermata ai tempi supplementari dall’Inghilterra che vinse 3-2. Stephen Tataw fu il capitano di quella nazionale: una squadra che all’esordio fu capace di sconfiggere l’argentina di Maradona (poi finalista sconfitta dalla Germania) e che fece innamorare milioni di spettatori ... Leggi su bloglive

L’annuncio della Federazione di calcio, si è spento per malattia a Yaoundé. Dopo il ritiro era diventato supervisore delle nazionali E’ morto a 57 anni Stephen Tataw, era capitano della Nazionale del ...Al Mondiale di Italia '90 non si era fermato mai. Lui, capitano del Camerun, non aveva saltato un minuto nella cavalcata che portò i Leoni d'Africa fino ai quarti di finale, dall'esordio travolgente a ...