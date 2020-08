Morto Alan Parker, il regista di Saranno Famosi: aveva 76 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Alan Parker si è spento all’età di 76 anni. Il regista, famoso per le pellicole di Saranno Famosi ed Evita, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. E’ recentemente venuto a mancare il regista Alan Parker a causa di una brutta malattia. Il British Film Institute, che ha dato la notizia, non ha voluto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

LaStampa : E' morto a 76 anni il regista britannico Alan Parker, autore di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning,… - SkyTG24 : E' morto Alan Parker, regista di 'Saranno famosi' e 'Fuga di Mezzanotte' - HuffPostItalia : È morto Alan Parker, regista di Fuga di mezzanotte ed Evita - VaniaDelli : RT @Sydilvizioso: Ieri è morto Alan Parker, qualche canale tv si degna di dare i suoi film? - lpasquarelli010 : RT @SpikeItalia: Un grazie per tutti i film memorabili che ci ha regalato #AlanParker -

È morto a 76 anni Alan Parker, regista di film come Fuga di mezzanotte, Mississippi Burning, Saranno famosi ed Evita. Lo ha annunciato il British Film Institute, spiegando che il cineasta si è spento ...