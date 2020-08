Milito: “Se l’Inter rispetta il fair-play finanziario può davvero prendere Messi” (Di sabato 1 agosto 2020) Il calciomercato italiano non è ancora iniziato ufficialmente, ma abbiamo già il tormentone dell’estate, l’ipotetica trattativa dell’Inter per portare Lionel Messi a Milano. Il tecnico Antonio Conte e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta hanno più volte ribadito l’impossibilità dell’affare, ma i tifosi non vogliono abbandonare il loro sogni. Tra i tanti che hanno parlato di questo tema, c’è anche l’ex attaccante nerazzurro Diego Milito che, durante un’intervista a Radio Continental, si è detto possibilista su un eventuale arrivo del numero dieci del Barcellona in Italia: “Se l’Inter glielo chiede e rispetta il fair-play finanziario, credo che può arrivare a prendere ... Leggi su sportface

