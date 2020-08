Milano: trovato cadavere su una panchina. Cosa è successo (Di sabato 1 agosto 2020) A Milano è stato rinvenuto nella mattinata di oggi un cadavere su una panchina a parco Panza, periferia nord della città. Il ritrovamento poco prima delle 7:00. Macabro ritrovamento alle prime ore di stamani, intorno alle 7, su una panchina di parco Panza, periferia nord di Milano. Il corpo di un ragazzo di 35 anni è stato rinvenuto privo di vita su una panchina: inutile l’arrivo dei soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire Cosa sia successo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> USA, Trump pronto a vietare Tik Tok Articolo in ... Leggi su bloglive

