Milano | Luigi Berlusconi sposerà la fidanzata Federica

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – L'ultimogenito dell'ex premier Silvio Berlusconi, Luigi Berlusconi, 32 anni, sposerà la storica fidanzata, Federica Fumagalli, 31 anni. Il matrimonio sarà celebrato a Milano, nei prossimi mesi: i due si sono conosciuti mentre frequentavano l'Università Bocconi e sono insieme da almeno otto anni. L'atto è stato pubblicato ieri sull'albo pretorio del Comune di Milano.

