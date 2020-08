Milano, lancia bottiglia incendiaria dentro un ristorante: paura tra clienti e personale. Fermato egiziano (Di sabato 1 agosto 2020) Un incendio è stato domato in tempi brevi in un ristorante di piazzale Susa a Milano. A Causarlo una bottiglietta di liquido incendiario lanciata nel locale. Nessuno tra avventori e personale è ... Leggi su leggo

leggoit : Milano, lancia bottiglietta incendiaria dentro un ristorante: paura tra clienti e personale. Fermato egiziano - madrockworld : Body positivity su un fisico più in carne? Un po' come quando vi aspettavate che due bianchi a Milano si occupasser… - AreaWellness : WeRoad lancia un viaggio simbolico Milano-Palermo solo andata: una macchina, un cellulare, niente soldi >>… - sportli26181512 : L'Inter sogna Messi: la risposta del Barça: Milano chiama? Barcellona non risponde. Il club catalano lancia un...… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, da ottobre 2020 Ryanair lancia nuova rotta invernale Malpensa-Vienna -

Ultime Notizie dalla rete : Milano lancia Milano, lancia bottiglia incendiaria dentro un ristorante: paura tra clienti e personale. Fermato egiziano Leggo.it Furti d’auto, 11 all’ora: solo una vettura su tre ritrovata

“Dossier sui furti d’auto” elaborato da LoJack Italia, leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati. A Milano e provincia ai primi tre posti tra le più rubate ...

Milano, lancia bottiglia incendiaria dentro un ristorante: paura tra clienti e personale. Fermato egiziano

Un incendio è stato domato in tempi brevi in un ristorante di piazzale Susa a Milano. A Causarlo una bottiglietta di liquido incendiario lanciata nel locale. Nessuno tra avventori e personale è rimast ...

“Dossier sui furti d’auto” elaborato da LoJack Italia, leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati. A Milano e provincia ai primi tre posti tra le più rubate ...Un incendio è stato domato in tempi brevi in un ristorante di piazzale Susa a Milano. A Causarlo una bottiglietta di liquido incendiario lanciata nel locale. Nessuno tra avventori e personale è rimast ...