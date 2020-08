Milano. Gioco d’azzardo patologico, sportello anti-ludopatia al Niguarda (Di sabato 1 agosto 2020) “Iniziative come ‘Spazio Gio’ ci permettono di ‘fare squadra’ per aiutare chi cade nel tunnel del Gioco d’azzardo patologico a rialzare la testa e a riguadagnare il controllo della propria vita, liberandosi una volta per tutte dalla schiavitù della scommessa”. Così l’assessore di Regione Lombardia alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, a margine di una visita effettuata allo sportello per la prevenzione della dipendenza da Gioco d’azzardo patologico, allestito all’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. “Il presidio allestito al Niguarda – ha detto Bolognini – è stato pensato per intercettare quei casi ancora allo stadio ... Leggi su laprimapagina

racheleMascol : Sono andata al bar di stai al gioco adoro sto tornando a casa sempre una tristezzaa lasciare Milano - amelia8389 : #damellis Nella valigia che Andre a portato a milano?????? ciao fake il gioco non ha funzionato - chialoveslarryx : RT @sottonaperhazza: ?? NO SCUSATE IN CHE SENSO LOU ERA A ROMA E ORA È A MILANO? INTERROMPETE IL GIOCO ?? - sottonaperhazza : ?? NO SCUSATE IN CHE SENSO LOU ERA A ROMA E ORA È A MILANO? INTERROMPETE IL GIOCO ?? - SalvatorDavide : @davidemarin3 @InterCM16 Loro campano di questo. Di visualizzazioni e di click. Fa parte del gioco ma in generale b… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Gioco Giochi di prospettive: la libellula sembra posarsi sul grattacielo di Milano La Repubblica Diano Marina rende omaggio a Gimondi, la figlia del campione: «Qui la sua seconda casa»

Diano Marina. A una settimana dallo svolgimento della prossima Milano-Sanremo, la Città degli Aranci – esclusa dal percorso di quest’anno dopo la nuova conformazione del tragitto decisa dall’organizza ...

Dualismo Conte-Di Maio. La guerra di logoramento può far saltare il governo

La prova della spaccatura insanabile, la testimonianza di un M5s che non esiste più in quanto blocco unico, ce la forniscono gli stessi grillini. Che, a seconda della parrocchietta di appartenenza di ...

Diano Marina. A una settimana dallo svolgimento della prossima Milano-Sanremo, la Città degli Aranci – esclusa dal percorso di quest’anno dopo la nuova conformazione del tragitto decisa dall’organizza ...La prova della spaccatura insanabile, la testimonianza di un M5s che non esiste più in quanto blocco unico, ce la forniscono gli stessi grillini. Che, a seconda della parrocchietta di appartenenza di ...