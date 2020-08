Milano, furia Brozovic: dà in escandescenze al pronto soccorso. I medici chiamano i carabinieri (Di sabato 1 agosto 2020) E’ difficile essere un fuoriclasse fuori dal campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, si sta facendo delicata la situazione di Marcelo Brozovic con l’Inter: “Nuova nottata complicata giovedì per Marcelo Brozovic, e stavolta rischia di costargli cara. Perché la fiducia va conquistata ogni giorno, con atteggiamenti corretti e professionali. E difficilmente l’Inter archivierà questa seconda sbandata senza prendere altri provvedimenti. Anche perché -leggiamo sul sitob della Gazzetta- i fatti stavolta sono un pochino più complicati da giustificare: con un’aggressione verbale prima a medici e pazienti di un pronto soccorso e poi alle forze dell’ordine arrivate per provare a calmare la furia del croato. Tutto si ... Leggi su secoloditalia

