Milano, fugge e sperona auto carabinieri: arrestato 21enne marocchino (Di sabato 1 agosto 2020) commenta Non si è fermato all'alt e, inseguito dai carabinieri, ha percorso contromano e ad alta velocità alcune via speronando anche la vettura dei militari. Per questo motivo un marocchino di 21 ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Milano, fugge e sperona auto carabinieri: arrestato 21enne marocchino #milano - nicelivingspace : RT @porcipolitici: - LucyMilano92 : RT @MediasetTgcom24: Milano, fugge e sperona auto carabinieri: arrestato 21enne marocchino #milano - amgela10918159 : RT @porcipolitici: - improtaf : RT @porcipolitici: -