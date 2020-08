Milano: agenti si fingono riders e lo arrestano con un chilo di droga (Di sabato 1 agosto 2020) Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Un fotografo 31enne, pubblicitario, che per arrotondare spacciava droga, nei pressi del quartiere Dergano (Milano) è stato arrestato dalla polizia di Milano, che l’ha incastrato con un trucco. Gli agenti, per entrare nell’appartamento di via Padre Luigi Monti, hanno finto di essere riders per la consegna di pizze a domicilio. Non hanno destato particolari sospetti ed hanno controllato tutta la palazzina fino a quando, arrivati all’ultimo piano, il loro atteggiamento non è piaciuto a un inquilino che si è accorto che non si trattava di fattorini.I poliziotti, a quel punto, hanno iniziato a scendere le scale per uscire dallo stabile ma l’uomo, con fare aggressivo, ha inseguito gli agenti ... Leggi su calcioweb.eu

