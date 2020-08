Milan, rinnovo per Ibrahimovic a cinque milioni con opzione in caso di Champions (Di sabato 1 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic sembra poter davvero restare al Milan nella prossima stagione. Il campione svedese riceverà a breve la proposta per il contratto del prossimo anno, e come rivela il Corriere della Sera l’ingaggio ammonterebbe a cinque milioni più bonus che porterebbero la cifra intorno ai sei milioni chiesti dall’attaccante. L’offerta è per un solo anno, ma verrà aggiunta un’opzione per la stagione successiva in caso di qualificazione alla Champions League. Leggi su sportface

