Milan, Pioli soddisfatto: "Pensiamo a migliorarci. Non dite a Ibra che è vecchio…"

Il Milan conclude la stagione con un altro successo, stavolta conseguito ai danni del Cagliari per 3-0. Il tecnico Stefano Pioli commenta la prestazione della sua squadra al termine del match.

LE PAROLE DI Pioli

Stefano Pioli analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Milan TV: "I ragazzi sono stati eccezionali, un girone di ritorno fantastico con ottime prestazioni. Al di là dei risultati positivi è stato importare creare una mentalità, deve essere una base su cui costruire un futuro ancora più soddisfacente. Abbiamo fiducia e convinzione, serve anche la qualità e vuol dire che abbiamo questi valori. Chiudiamo la stagione con soddisfazione. Speravamo di non ...

