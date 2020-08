Milan, contro il Cagliari senza Rebic e Krunic: convocato Calabria (Di sabato 1 agosto 2020) MilanO - Nell'ultimo impegno di Serie A di questa lunga e strana stagione, il Milan - certo del sesto posto e dei conseguente preliminari di Europa League - se la vedrà col Cagliari alle 20.45. ... Leggi su corrieredellosport

acmilan : ?? Le migliori firme rossonere in #MilanAtalanta ?? 5 masterpieces against Atalanta at San Siro ? Scegli il tuo gol… - acmilan : ?? Our masterpieces away to Sampdoria ?? I nostri gol più belli in #SampdoriaMilan ? Scegli il tuo preferito su… - AntoVitiello : Non era facile contro l'Atalanta e con assenze pesanti. Un pari che conferma come il #Milan ora sia vera squadra. N… - sportli26181512 : #Milan, contro il Cagliari senza Rebic e Krunic: convocato Calabria: A San Siro stasera si chiude la stagione dei r… - sportli26181512 : Milan-Cagliari: cinque diffidati tra i rossoneri: Il Milan, impegnato contro il Cagliari, avrà tra le sue fila alcu… -