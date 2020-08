Milan-Cagliari, Zenga: “Forse ho fatto male ad accettare, non ho nulla da rimproverarmi” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Cagliari chiude il suo campionato perdendo contro il Milan.Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra il Milan e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione dell'ultima giornata di Serie A: a vincere sono stati i rossoneri grazie all'autogol di Klavan e le reti di Zlatan Ibrahimovic (arrivato a quota dieci gol) e Samu Castillejo.Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione dei suoi uomini e la scelta del presidente Tommaso Giulini di non rinnovare il suo contratto:"E' nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra. Io non ho ... Leggi su mediagol

acmilan : ?? Ibra vs Van Basten? Let the challenge begin! ?? Vota il gol più bello di #MilanCagliari su… - acmilan : The restart has meant rebirth for #ACMilan, read all about this period's Key Stats ?? - beinsports_FR : [?? LIVE - 20H45] ???? ?? Votre Multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS 1 et : ?? beIN 2 : Juventus - Roma ?? MAX… - koki5_3 : RT @TeamMilanAC: ?? Milan's last 13 games ? 9 Wins ?? 4 Draws ? 0 Defeat ?? 35 Goals scored ?? 12 Goals conceded ?? Juventus ? Lecce ? AS Ro… - AmilcarCaula : RT @Gumicapi: ???? ?????????? ?????? ???????????? ???????????????? ???? ????????´ ???????????? Brescia 1 Sampdoria 1 ????:???? ???????????????? 0 ?????????? 2 15:45 Juventus 1 Roma 3 15:45 Mi… -