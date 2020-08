Milan-Cagliari, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Milan-Cagliari, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Al Meazza i rossoneri in campo per chiudere nel migliore dei modi con un’altra vittoria una seconda parte di campionato semplicemente da incorniciare, mentre i sardi dopo lo scalpo della Juventus vogliono prendersi pure quello di un’altra grande. Si parte alle ore 20.45 di sabato 1 agosto. Milan-Cagliari sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Leggi su sportface

