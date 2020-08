Milan-Cagliari, le probabili formazioni del match (Di sabato 1 agosto 2020) Cala il sipario sulla stagione del Milan con la sfida a San Siro contro il Cagliari. Rossoneri sicuri del sesto posto e del ritorno in Europa Allo Stadio San Siro, il Milan ospita il Cagliari in un match valido per l’ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al loro campionato, in particolare i rossoneri sono sicuri del sesto posto e del ritorno in Europa League. Il Diavolo, per l’occasione, indosserà la prima maglia della prossima stagione, ispirata come design alle geometrie del Duomo di Milano. Il match sarà visibile su Sky a partire dalle ore 20.45. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

Ibra rinnova, Donnarumma presto

Sfumato l'obiettivo quinto posto il Milan a San Siro ospiterà il Cagliari di Walter Zenga, che al Meazza è di casa ...

