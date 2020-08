Milan-Cagliari, Bonaventura rimane in campo da solo dopo l’ultima coi rossoneri (FOTO) (Di sabato 1 agosto 2020) Immagini commoventi a San Siro dopo Milan-Cagliari, trentottesima giornata di Serie A 2019/2020. I rossoneri si impongono per 3-0 chiudendo al meglio un campionato che li ha visti grandi protagonisti dopo il lockdown. Giacomo Bonaventura ha giocato oggi la sua ultima partita con il Milan e al termine del triplice fischio ha voluto trascorrere qualche minuto da solo sul prato di San Siro, visibilmente commosso. Di seguito l’immagine. Jack Bonaventura last game with Milan. He was crying after the game vs Cagliari tonight. Grazie a tutti, Jack. Thanks for everything #bacaritattgMilan pic.twitter.com/jXEU6v0wK5 — ASEL Kei°~° (@el amatus) August 1, 2020 Leggi su sportface

