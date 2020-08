Mihajlovic: «Il campionato è stato un’agonia. Finalmente domani finirà, questo non è calcio» (Di sabato 1 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: queste le parole del tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le parole del tecnico del Bologna. ULTIMA PARTITA – «Noi vogliamo vincere l’ultima partita. Manca l’ultimo match e penso che tutto il calcio italiano non vede l’ora che finisca. questo non è il calcio. Abbiamo scelto il male minore, era l’unico modo per finire, ma fortunatamente siamo alla fine della stagione. E’ stata un’agonia. Proviamo a vincere, che non conta a niente ma meglio finire con 49 punti piuttosto che con 46». PROSSIMO campionato – «Ci saranno ripercussioni? Penso di ... Leggi su calcionews24

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: queste le parole del tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: queste le parole del tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ...