Migranti positivi al Covid fuggono dall'hotel a Palermo: stavano facendo la quarantena (Di sabato 1 agosto 2020) Hanno lasciato le camere d'albergo nonostante il divieto. Paura a Palermo, dove un gruppo di tunisini risultato positivo al coronavirus e ospitato presso il San Paolo hotel è scappato, salvo poi fare ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Arrivati da Lampedusa e trasferiti a Cori (Latina), i “turisti per sempre” come ringraziamento adesso azzannano anc… - LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - Enki2270 : RT @LaVeritaWeb: Per giustificare il condono, dicevano che bisognava salvare gli «invisibili» dai rischi sanitari. Ora che i focolai, dalla… - mirko_todeschi : RT @francescatotolo: 33 #migranti positivi al #Covid_19 sono stati trasferiti a Palermo per passare il periodo di #quarantena nell’hotel Sa… -