Migranti, Musumeci: “Lampedusa scoppia”. Salvini: “Governo incapace e pericoloso” (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA – “Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola Lampedusa. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello ‘stato di emergenza’ su quell’Isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Leggi su dire

