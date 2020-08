Migranti, l'hotspot di Lampedusa scoppia, il sindaco lo chiude (Di sabato 1 agosto 2020) Sono circa 300 i Migranti arrivati a Lampedusa fra mezzanotte e mezzogiorno di oggi, quando è stato registrato l’ultimo sbarco. Lo riferisce a LaPresse il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, aggiungendo che “l’hotspot è pieno” e adesso ”è chiuso” perché all’interno ci sono ormai più di mille persone, mentre la capienza massima si aggira intorno alle 200 persone. Visto che l’hotspot è pieno, spiega il sindaco di Lampedusa, “probabilmente apriranno la struttura della ‘Casa della fraternità’ della chiesa per arrivare a sistemare tutte le 300 persone”. La cosa importante è avviare i trasferimenti per “svuotare ... Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : ININTERROTTI GLI SBARCHI DI MIGRANTI A LAMPEDUSA. L'hotspot non accenna a svuotarsi e i cancelli di contrada Imbr… - LegaSalvini : ++ SALVINI: 'IO A PROCESSO E I MIGRANTI ARRIVANO A FROTTE' ++ Altri 49 sbarcati in Sardegna. Rintracciati 140 dei… - fattoquotidiano : Lampedusa, sbarcati 800 migranti in 48 ore: hotspot al collasso. Salvini in visita: “Governo complice degli scafist… - lana_carlotta : RT @stopcensurainfo: Migranti, sindaco Lampedusa chiede aiuto: “L’hotspot sta scoppiando” - fanpage : Migranti, altri 250 sbarchi a Lampedusa. Il sindaco: “Hotspot stracolmo, chi arriva resta sul molo” -