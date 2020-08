Migranti: Delrio, ‘con costanza arriveremo a ius culturae’ (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “I riformisti sono radicali nei principi, ma sanno seminare e aspettare il tempo buono del raccolto. Io ho seminato per quattro anni prima di ottenere l’approvazione dell’assegno unico, una rivoluzione epocale che sostiene stabilmente tutti i bambini. Anche sullo ius culturae non mollo, nell’idea che ogni volta che abbiamo concesso più diritti a qualcuno siamo diventati più forti tutti. I cambiamenti avvengono con costanza e determinazione: sono sicuro che arriverà anche questo risultato”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo Migranti: Delrio, ‘con costanza arriveremo a ius culturae’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Delrio, 'con costanza arriveremo a ius culturae'... - Martino31805246 : RT @blek57: @graziano_delrio @Deputatipd @pdnetwork Vada a dirlo ai sindaci delle città che stanno accogliendo i migranti giunti positivi n… - MassimoAllievi : @graziano_delrio Come la responsabilità di portare in tutta Italia migranti positivi vero delrio? Oppure responsabi… - blek57 : @graziano_delrio @Deputatipd @pdnetwork Vada a dirlo ai sindaci delle città che stanno accogliendo i migranti giunt… - TWDDarylRick : @graziano_delrio Oh si è svegliato il PdR Ma le centinaia di migranti che arrivano, quelli non contano? O non si può dire? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Delrio Migranti: Delrio, 'con costanza arriveremo a ius culturae' Affaritaliani.it Migranti: Delrio, 'con costanza arriveremo a ius culturae'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "I riformisti sono radicali nei principi, ma sanno seminare e aspettare il tempo buono del raccolto. Io ho seminato per quattro anni prima di ottenere l'approvazione dell'as ...

Delrio: “È ora di cambiare i decreti. Su ius culturae non mollo”

Il capogruppo Pd: «Modifica dei dl Salvini dopo il confronto con i sindaci. Poi bisogna intervenire sulla legge Bossi-Fini: servono flussi regolari e accordi internazionali» «I riformisti sono radical ...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "I riformisti sono radicali nei principi, ma sanno seminare e aspettare il tempo buono del raccolto. Io ho seminato per quattro anni prima di ottenere l'approvazione dell'as ...Il capogruppo Pd: «Modifica dei dl Salvini dopo il confronto con i sindaci. Poi bisogna intervenire sulla legge Bossi-Fini: servono flussi regolari e accordi internazionali» «I riformisti sono radical ...