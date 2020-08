Migranti, Del Rio inguaribile: «Presto avremo lo ius culturae». Gelmini: «Te lo puoi scordare» (Di sabato 1 agosto 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E nel caso del barbuto Graziano Del Rio neppure quello. Il capogruppo del Pd è tra gli irriducibili dello ius soli e dello ius culturae, due soluzioni-scorciatoia calibrate esclusivamente sulle convenienze degli immigrati di cui sarebbe bene discutere con serietà e non per farne un incentivo a sbarcare sulle nostre coste. Basterebbe questo a dimostrare quanta demagogia e quanta approssimazione animi i dirigenti dem su una materia da tempo ormai diventata vera emergenza nazionale. Del Rio intervistato dalla Stampa Ma Del Rio punta allo scopo e non sente ragioni. «I riformisti – dice con tono profetico in un’intervista alla Stampa – sono radicali nei principi, ma sanno seminare e aspettare il tempo buono del raccolto». L’occasione diventa buona anche per intestarsi il risultato ... Leggi su secoloditalia

luigidimaio : Il tema migranti non è un gioco. Non si tratta di avere una linea dura o meno, non c'è e non deve esserci un approc… - carlosibilia : Migranti, la priorità è la sicurezza sanitaria. Non abbiamo emergenza di numeri, siamo sotto ai livelli del 2018. C… - giornalettismo : Il fatto che i 133 #positivi del nuovo focolaio di #Treviso siano dei #migranti, ha immediatamente incendiato il di… - rosydesimone1 : RT @Guido44895392: Dopo i 'ruggiti' del coniglio Giggino verso la Tunisia la risposta di quest'ultima è arrivata immediata! Sbarcati 250 in… - SimoneMengoni : RT @CesareSacchetti: A Lampedusa sbarcano altri 250 clandestini. Il governo fantoccio PD-M5S ha spalancato le porte del Paese ad un esercit… -