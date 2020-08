Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti su tutte le furie: “Ora basta…” (Di sabato 1 agosto 2020) Aurora Ramazzotti sbotta in diretta televisiva: il motivo Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti è stata in collegamento con Sky Tg24. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è tornata ad affrontare un argomento molto delicato, ovvero il body shaming. Tema che qualche tempo fa la nota influencer si era espressa, inoltre ha parlato pure di come abbia vissuto male, quando era piccola, i paragoni che facevano tra lei e la madre. Delle similitudini che arrivavano soprattutto dai giornalisti. Infatti quando ha preso la parola la fidanzata di Goffredo Cerza ha sbottato così: “Ne ho parlato tante volte… Penso sia stato difficile anche per lei vivere col malessere della figlia che subisce delle cattiverie”. Man non è ... Leggi su kontrokultura

