"Mica è come lui". Maglie, il paragone azzeccatissimo per Conte: una sola frase per demolirlo (Di sabato 1 agosto 2020) L'annuncio di Donald Trump di voler rimandare le elezioni hanno attirato l'attenzione di Maria Giovanna Maglie. La giornalista coglie l'occasione per lanciare una frecciatina al nostro premier: "Ehi, le elezioni presidenziali sono il primo martedì di novembre ogni 4 anni da quando ci sono gli Stati Uniti - cinguetta su Twitter -. Donald Trump non può spostare quella data, non è Mica Giuseppi Conte, è un presidente eletto democraticamente. Lui". Proprio così, il premier italiano ha saltato a piè pari e per ben due volte il voto. Il tycoon ha avanzato l'idea di "rinviare" le elezioni presidenziali in programma a novembre per paura di brogli. Secondo Trump, infatti, il voto per corrispondenza ... Leggi su liberoquotidiano

di Gianmarco Marchini Un anno fa, alla presentazione del buon Fabio Pecchia come tecnico della Juventus Under 23 fu riservato un post d’ordinanza su Twitter: due foto, un ’in bocca al lupo’ e torniamo ...

È la politica, per carità. Però forse è passato un po’ sottotraccia il modo in cui il premier Giuseppe Conte ha usato il caos immigrazione per sostenere, e giustificare, l’allungamento dello stato di ...

di Gianmarco Marchini Un anno fa, alla presentazione del buon Fabio Pecchia come tecnico della Juventus Under 23 fu riservato un post d'ordinanza su Twitter: due foto, un 'in bocca al lupo' e torniamo ...