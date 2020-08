Meteo Perugia domani lunedì 3 agosto: temporali e schiarite (Di domenica 2 agosto 2020) Previsioni Meteo Perugia di domani lunedì 3 agosto: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Prato e provincia di domani lunedì 3 agosto. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Perugia domenica 2 agosto Clicca QUI Meteo lunedì 3 agosto in Italia Il Meteo Perugia e Provincia A Perugia domani lunedì 3 agosto … L'articolo Meteo Perugia domani lunedì 3 agosto: temporali e schiarite proviene da ... Leggi su meteoweek

Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:02: Pioggia 24h: 0,0mm. Pioggia MAX: 0,0mm/h alle N/A, Vento MAX: 16km/h alle 13:56. #fb - Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:01: Temp MAX: 37 alle 17:06. Temp Min: 21 alle 06:17. #fb - Meteo_Perugia : ore 20:00: Temperatura: 32? Umidità: 39? Pressione: 1007,00? Vento: 2? proveniente da N. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - Meteo_Perugia : ore 07:00: Temperatura: 21? Umidità: 68? Pressione: 1012,00? Vento: 0? proveniente da NE. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:02: Pioggia 24h: 0,0mm. Pioggia MAX: 0,0mm/h alle N/A, Vento MAX: 21km/h alle 14:44. #fb -

