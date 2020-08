Meteo MILANO: TANTO CALDO sabato, poi TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI (Di sabato 1 agosto 2020) Il Meteo su MILANO vedrà il picco del CALDO sabato, poi irromperà un peggioramento molto incisivo con TEMPORALI anche forti. L'instabilità perdurerà anche ad inizio settimana, con crollo delle temperature. sabato 1 agosto: sereno. Temperatura da 24°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 20 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Domenica 2: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 21 mm. Temperatura da 22°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Sud-Est 8 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Lunedì 3: coperto con TEMPORALI forti, ventoso a tratti. ... Leggi su meteogiornale

