Meteo Italia, stop al caldo infernale: temperature sotto di dieci gradi e maltempo (Di sabato 1 agosto 2020) Cambio radicale delle condizioni Meteo con l’inizio della prossima settimana. Già da lunedì 3, infatti, le temperature scenderanno di 10°C quando “un vortice atlantico impatterà sull’Italia provocando una fase di maltempo con temporali localmente anche molto forti”. E’ quanto sottolineano gli esperti del sito iLMeteo.it che fanno il punto della situazione in base agli ultimi aggiornamenti. Da lunedì, spiegano, “un insidioso vortice ciclonico, sospinto da correnti più fresche (in quota) e instabili di origine atlantica, riuscirà a far breccia nell’anticiclone, provocando un’incisiva fase di maltempo. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco non escludiamo la ... Leggi su caffeinamagazine

