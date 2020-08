Meteo Agosto, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: forte maltempo la prossima settimana ma per Ferragosto ritorna l’anticiclone con caldo e sole (Di sabato 1 agosto 2020) Il primo giorno di Agosto si sta chiudendo all’insegna del forte caldo a causa di una potente ondata di caldo africano, con le temperature che hanno sfiorato i +42°C. Nella prima settimana piena di Agosto, invece, tornerà il maltempo, ma per la settimana di FerrAgosto è prevista una nuova rimonta dell’anticiclone, che porterà bel tempo e caldo. La tendenza mensile del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. 03 – 09 Agosto 2020 Nella prima settimana pare delinearsi un regime di transizione, con tendenza ad un regime ciclonico sul nord-est ed aree costiere adriatiche ed uno anticiclonico in ... Leggi su meteoweb.eu

