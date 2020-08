Mes: Delrio, 'prenderlo è buon senso, palazzo Chigi chiarisca su condizionalità' (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "I miliardi del Recovery Fund arriveranno solo l'anno prossimo, prendere il Mes mi sembra una questione di buon senso. Se qualcuno pensa che ci siano ancora condizionalità, sia compito di palazzo Chigi chiarire una volta per tutte". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, intervistato da 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano

Non c’è (quasi) mai il sereno in casa giallorossa. Nella settimana dell’accordo a Bruxelles sul Recovery Fund che stanzia 750 miliardi di euro per sostenere le economie dei ventisette Paesi membri, me ...

