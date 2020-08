“Mentre l’Italia affonda loro suonano il tamburo”, ma era un’iniziativa che interessava disabilità e autismo (Di sabato 1 agosto 2020) Sui canali social ufficiali della Lega è comparso un video meme con testo: “Mentre l’Italia affonda loro suonano il tamburo”. Le immagini mostrano Roberto Fico e Giuseppe Conte intenti a suonare dei tamburi in mezzo alla gente, con la mascherina sul volto. Per ironizzare sulle immagini mostrate la Lega alterna le immagini con estratti dal film Titanic di James Cameron. L’iniziativa di PizzAut Il video postato dalla Lega, in realtà, non mostrava le immagini di un’occasione qualunque. Sotto Montecitorio, infatti, era arrivata la pizzeria itinerante PizzAut, legata all’omonima associazione e nella quale sono impegnati dei ragazzi autistici. Lo riporta l’agenzia Dire in un articolo pubblicato il 30 luglio 2020: Concerto improvvisato di percussioni per il ... Leggi su bufale

