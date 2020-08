Materassi ortopedici: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 1 agosto 2020) Che cos’è un materasso ortopedico? Il materasso ortopedico è stato riconosciuto come uno strumento sempre più indispensabile permigliorare la qualità del sonno, nonostante sia spesso al centro di considerazioni errate circa le suecaratteristiche. Innanzitutto, sfatiamo la credenza che un materasso ortopedico debbanecessariamente essere rigido e scomodo e allo stesso tempo dobbiamo rimuovere il pensiero cheun materasso rigido corrisponda ad un prodotto ortopedico. Un buon materasso può esseredeterminante nella prevenzione di problemi legati alle ossa ed ai muscoli e per questo la scelta diun prodotto ortopedico si rivela molto utile con grande apporto benefico per il corpo. Grazie almaterasso ortopedico, durante il sonno riusciamo a tenere le posizioni corrette evitando quelledannose senza accorgercene poiché esso ... Leggi su laprimapagina

