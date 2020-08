Marotta: «Secondo posto merito di tutti. Messi? Pensiamo a cogliere le opportunità» (Di sabato 1 agosto 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Queste le sue parole. FESTEGGIAMENTI JUVE – «Che effetto fa? Effetto strano, perché è stato un anno difficile anche per noi. Abbiamo ottenuto statistiche positive, dalla miglior difesa alle vittorie in trasferta fino agli stessi punti del Triplete. Bisogna dare merito a tutti, dall’area tecnica all’allenatore Antonio Conte, con il supporto della società intera. Un motivo di grande orgoglio». OBIETTIVO – «L’obiettivo è crescere, il che significa eliminare gli errori e alzare l’asticella in ... Leggi su calcionews24

