Marino: “La Champions a Bergamo è il sogno della famiglia Percassi” (Di sabato 1 agosto 2020) Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha parlato a DAZN prima della gara contro l’Inter: “Disputare la Champions a Bergamo è il sogno della famiglia Percassi, c’è u gruppo di professionisti che ci sta lavorando. L’obiettivo è questo. Ilicic lo volevamo recuperare per il finale di stagione verso Lisbona. Probabilmente non sarà così, ma Josip sa che la squadra lo aspetta a braccia aperte, la città lo ama, è un bergamasco.” Foto: twitter Atalanta L'articolo Marino: “La Champions a Bergamo è il sogno della famiglia Percassi” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Radio3tweet : Se gli italiani fossero stati più preparati dal punto di vista scientifico, dice, avrebbero avuto meno paura. Ilari… - Roma : #ConcertiDelTempietto, nuovo appuntamento questa sera con la rassegna estiva al #TeatroDiMarcello. Marino Nohan ese… - Radio3tweet : La voce di una scienziata per provare a capire quello che è successo, cosa ci sta ancora accadendo e come affrontar… - mariamacina : Fantastico Giachetti e la Rassegna stampa ????????????Dalla Rassegna Stampa di Roberto Giachetti . E' Scandaloso quell… - FcInterNewsit : Marino: 'Lavoriamo per portare la Champions a Bergamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Marino “La Unical, il professore Marino salvato dai suoi studenti Cosenza Informa