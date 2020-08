Manchester United, Matic sfida il Liverpool: “Lotteremo con loro per la prossima Premier League” (Di sabato 1 agosto 2020) Nemanja Matic ci crede ed è pronto a sfidare i campioni in carica del Liverpool per la prossima Premier League. L'esperto centrocampista del Manchester United, parlando a Inside United, ha commentato ciò che attende la sua squadra nell'annata futura 2020-21.Matic: "Dobbiamo lottare per vincere il titolo"caption id="attachment 688727" align="alignnone" width="600" Matic (getty images)/caption"Personalmente voglio vincere la Premier League col Manchester United", ha esordito Matic. "E credo che come società, abbiamo il dovere di lottare per vincere il titolo. Non possiamo permettere che un club vinca con 7 o 10 giornate d'anticipo il ... Leggi su itasportpress

